Лига PARI. «Факел» сыграл вничью с «Торпедо» в гостях

В Лиге PARI прошли матчи 31-го тура.

В 31-м туре Лиги PARI в субботу «Спартак» Кострома дома поделил очки с тульским «Арсеналом» (1:1).

В воскресенье «Урал» обыграл «Челябинск» (2:1), «Ротор» сыграл вничью с «Волгой» (0:0), «Родина» победила «Уфу» (1:0).

Завершился тур в понедельник матчем «Торпедо» – «Факел» (2:2).

Лига PARI

31-й тур

Лига PARI (Первая лига). 31 тур
27 апреля 14:30,
Торпедо
Завершен
2 - 2
Факел
Матч окончен
Шевченко
90’
+2’
89’
  Турищев
81’
Тодорович   Уридия
81’
Гиоргобиани   Альшин
  Апеков
75’
Цыпченко   Юшин
69’
Шитов   Апеков
69’
68’
Гнапи   Турищев
67’
Багамаев   Симонов
Камара   Берковский
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Пуси   Фролкин
44’
Обухов
40’
  Магомедов
Бородин   Гоцук
36’
  Орехов
24’
Роганович   Савичев
22’
Торпедо
Корец, Шевченко, Бородин, Иваньков, Роганович, Орехов, Уткин, Шитов, Камара, Цыпченко, Каштанов
Запасные: Цыпченко, Москвичев, Бородин, Шитов, Чурилов, Чурич, Ищенко, Калайда, Солдатенко, Роганович, Камара
1тайм
Факел:
Обухов, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Нетфуллин, Магомедов, Багамаев, Гнапи, Гиоргобиани, Пуси
Запасные: Беляев, Черов, Гапонов, Моцпан, Тодорович, Гнапи, Пуси, Багамаев, Гиоргобиани, Абдоков
Лига PARI (Первая лига). 31 тур
26 апреля 07:00,
Енисей
Завершен
2 - 0
1.98xG0.58
Нефтехимик
Матч окончен
90’
+2’
Шадринцев
86’
Машуков
82’
Ширяев
Погосов   Чуканов
79’
77’
Платонов
Надольский   Печура
72’
Иванов   Канаплин
72’
Масловский   Гилязетдинов
68’
Окладников   Хашкулов
68’
62’
Никитин   Титов
62’
Ситдиков   Шадринцев
62’
Магомедов   Машуков
57’
Никитин
  Иванов
46’
45’
Кантария   Родин
2тайм
Перерыв
  Окладников
43’
Масловский
23’
22’
Толстопятов   Платонов
Иллой-Айет
16’
Енисей
Шамов, Шершов, Иллой-Айет, Цесь, Масловский, Батырев, Погосов, Надольский, Иванов, Окладников, Мазурин
Запасные: Иванов, Погосов, Надольский, Окладников, Масловский
1тайм
Нефтехимик:
Голубев, Мусалов, Ширяев, Толстопятов, Ситдиков, Кантария, Кокоев, Никитин, Шильцов, Магомедов, Бобер
Запасные: Ситдиков, Кантария, Магомедов, Толстопятов, Никитин
Лига PARI (Первая лига). 31 тур
26 апреля 08:30,
Челябинск
Завершен
1 - 2
1.2xG1.61
Урал
Матч окончен
90’
+7’
Секулич
88’
Акбашев   Марков
88’
Ар. Мамин   Маргасов
Кертанов
87’
Байтуков   Жиров
86’
Самойлов   Жамалетдинов
84’
  Левин
79’
Бердников   Эза
77’
77’
Ишков   Кузнецов
77’
Железнов   Карапузов
73’
Селихов
59’
  Секулич
Гонгадзе   Н''Диайе
45’
2тайм
Перерыв
36’
Акбашев
32’
  Ар. Мамин
15’
Железнов
Челябинск
Тусеев, Бердников, Кочиев, Байтуков, Гудков, Самойлов, Кертанов, Левин, Гаджимурадов, Гонгадзе, Комиссаров
Запасные: Бердников, Гонгадзе, Байтуков, Самойлов
1тайм
Урал:
Селихов, Ар. Мамин, Бегич, Итало, Железнов, Иванисеня, Сунгатулин, Малькевич, Ишков, Секулич, Акбашев
Запасные: Железнов, Ишков, Ар. Мамин, Акбашев
Лига PARI (Первая лига). 31 тур
26 апреля 14:00,
Ротор
Завершен
0 - 0
0.42xG0.31
Волга Ульяновск
Матч окончен
90’
+1’
Рахманов
90’
Воронин   Руденко
Трошечкин   Кайнов
83’
80’
Ковалев   Рахманов
80’
Яковлев   Каменщиков
Трошечкин
79’
Макаров   Сафронов
70’
Азнауров   Родионов
70’
Эльдарушев   Алиев
70’
62’
Яковлев
60’
Костин
2тайм
45’
Саплинов   Новиков
Симонян   Давидян
45’
Перерыв
Макаров
36’
Ротор
Чагров, Коротков, Покидышев, Данилкин, Шильников, Макаров, Макаров, Трошечкин, Симонян, Азнауров, Эльдарушев
Запасные: Трошечкин, Эльдарушев, Симонян, Азнауров, Макаров
1тайм
Волга Ульяновск:
Бабурин, Умников, Тихий, Ибрагимов, Ковалев, Саплинов, Костин, Фольмер, Красильниченко, Воронин, Яковлев
Запасные: Воронин, Саплинов, Ковалев, Яковлев
Лига PARI (Первая лига). 31 тур
26 апреля 14:00,
Черноморец
Завершен
0 - 1
2.25xG0.7
Сокол
Матч окончен
90’
+7’
Крайков
90’
+5’
Лазарев
90’
+3’
Печенкин
Николаев
90’
+2’
Зарыпбеков
90’
+1’
Антонов   Сыщенко
82’
Магомедов
80’
78’
Бутаев   Синяк
78’
Голиянин   Кутовой
78’
Пасевич   Шпитальный
Хубулов   Помешкин
72’
Тарба   Коновалов
72’
Чистяков   Жилкин
72’
69’
Голиянин
63’
Киреенко   Сасин
49’
Лазарев   Чуриков
Кухарчук   Магомедов
45’
2тайм
Перерыв
Морозов
30’
28’
  Глойдман
Тарба
26’
Черноморец
Штепа, Николаев, Зарыпбеков, Плиев, Чистяков, Тарба, Морозов, Антонов, Жигулев, Кухарчук, Хубулов
Запасные: Чистяков, Антонов, Кухарчук, Тарба, Хубулов
1тайм
Сокол:
Крайков, Глойдман, Ковачевич, Печенкин, Бутаев, Мухин, Лазарев, Поярков, Киреенко, Голиянин, Пасевич
Запасные: Бутаев, Киреенко, Лазарев, Голиянин, Пасевич
Лига PARI (Первая лига). 31 тур
26 апреля 14:00,
КАМАЗ
Завершен
2 - 1
2.07xG1.79
Чайка
Матч окончен
Защепкин
90’
+3’
90’
+3’
Библик
90’
Маслов   Придава
Шамкин   Рощин
86’
83’
Роспутько   Библик
Караев   Солодухин
75’
Султонов   Ревазов
75’
70’
  Пополитов
Дерюгин   Лайкин
64’
  Шамкин
62’
61’
Соколов   Криушичев
61’
Гуляев   Посмашный
59’
Маслов
45’
Джебов   Гагуа
2тайм
Перерыв
  Караев
38’
КАМАЗ
Анисимов, Семенов, Маругин, Тананеев, Давыдов, Защепкин, Дерюгин, Султонов, Шамкин, Караев, Абдуллаев
Запасные: Султонов, Караев, Шамкин, Дерюгин
1тайм
Чайка:
Фадеев, Гапечкин, Гузиев, Крутовских, Маслов, Иванов, Роспутько, Джебов, Соколов, Пополитов, Гуляев
Запасные: Роспутько, Джебов, Соколов, Маслов, Гуляев
Лига PARI (Первая лига). 31 тур
26 апреля 14:00,
Шинник
Завершен
3 - 0
1.23xG0.67
СКА Хабаровск
Матч окончен
Самойлов   Черный
86’
Голубев   Нафиков
86’
Котин   Косогоров
86’
Миронов   Никитин
72’
69’
Гурбан   Гребенкин
Порохов   Гонгапшев
59’
58’
Янов   Алкалде
58’
Глотов   Брагин
47’
Глотов
2тайм
Перерыв
37’
Мухин
  Порохов
24’
20’
Анисимов   Вшивков
  Лысцов
12’
  Порохов
4’
Шинник
Митров, Корнюшин, Лысцов, Котин, Маляров, Голубев, Ланин, Галоян, Самойлов, Миронов, Порохов
Запасные: Порохов, Самойлов, Миронов, Котин, Голубев
1тайм
СКА Хабаровск:
Кузнецов, Гурбан, Плиев, Мухин, Носков, Алейников, Анисимов, Тур, Янов, Глотов, Алиев
Запасные: Анисимов, Янов, Гурбан, Глотов
Лига PARI (Первая лига). 31 тур
26 апреля 16:00,
Родина
Завершен
1 - 0
2.64xG1.68
Уфа
Матч окончен
Айдаров
90’
+5’
Волков
90’
+5’
  Максименко
90’
+4’
Дятлов
89’
89’
Перченок
87’
Якуев   Троянов
Арсе
85’
Бессмертный   Арсе
80’
73’
Барановский   Липовой
73’
Ахатов   Агеян
73’
Ортис   Минатулаев
70’
Ахатов
Абдусаламов   Сокол
67’
Мещанинов
63’
Егорычев   Ушатов
54’
Гогличидзе   Дятлов
54’
Бакаев   Максименко
53’
2тайм
Перерыв
43’
Исаев
35’
Камилов
Бакаев
4’
Родина
Волков, Бессмертный, Крижан, Мещанинов, Гогличидзе, Егорычев, Фищенко, Рейна, Абдусаламов, Тимошенко, Бакаев
Запасные: Бакаев, Айдаров, Бессмертный, Егорычев, Абдусаламов, Гогличидзе
1тайм
Уфа:
Беленов, Перченок, Хомуха, Кутин, Хабалов, Ахатов, Барановский, Камилов, Исаев, Якуев, Ортис
Запасные: Ортис, Ахатов, Барановский, Якуев
Лига PARI (Первая лига). 31 тур
25 апреля 13:00,
Спартак Кострома
Завершен
1 - 1
1.37xG0.32
Арсенал Тула
Матч окончен
90’
+2’
Брнович   Гулиев
89’
Плотников   Богданец
89’
Цараев   Алинви
  Калмыков
86’
Хубаев   Чиканчи
76’
Енин   Бугриев
76’
Назаренко   Тлехугов
76’
69’
Кармаев   Исаенко
68’
  Большаков
Уридия   Рубцов
65’
Хубаев
62’
Гайдаш   Саппа
58’
2тайм
45’
Азявин   Максимов
Перерыв
Спартак Кострома
Гайдаш, Пантелич, Супранович, Жилмостных, Игнатьев, Енин, Хубаев, Назаренко, Гогич, Калмыков, Уридия
Запасные: Енин, Гайдаш, Хубаев, Назаренко, Уридия
1тайм
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Пуцко, Большаков, Кармаев, Цараев, Раздорских, Брнович, Горбунов, Азявин, Плотников
Запасные: Цараев, Азявин, Плотников, Кармаев, Брнович
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги PARI

Статистика Лиги PARI

Опубликовал: Андрей Карнаухов
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Енисей мощно весну проводит, Ротор правда уже не догнать. Факелу будет сложно в следующем туре. Так и лидерство можно потерять
«Родина» одолела «Уфой» - чево?
Вообще-то, 11м. в ворота "Урала" должен был быть. В не таких, неоднозначных моментах ставят, а здесь мяч в створ ворот шел.
Вообще-то, 11м. в ворота "Урала" должен был быть. В не таких, неоднозначных моментах ставят, а здесь мяч в створ ворот шел.
в другие поставил, хоть и бесспорный
Да, хотя менее очевидный. Таких единоборств при угловых хоть пруд пруди. Но, назначить , конечно повод был.
Енисей с Ташуевым вообще красавцы, приятно смотреть на них. 😍
"Родина одолела Уфой" - аж в глазах зарябило... Кто у вас русский язык преподавал, есть контакты учителя???
Только Шинник, только Победа!
в 3 оставшихся матчах у Факела дома Енисей и Ска, плюс выезд к Волге. Может получится так что и в стыки попадут. Забили 37 голов в сезоне из них 15 у напа Пуси однако.
Торпедо своим желанием не вылетить вверху таблицы обостряет интригу
теперь 4 параллельных матча, но зато "в выходные успевают"
Браво Родина! Все же додавили Уфу
