  • Форвард «Пари НН» Бальбоа о пенальти «Спартака»: «Нарушения не было. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился»
Форвард «Пари НН» Бальбоа о пенальти «Спартака»: «Нарушения не было. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился»

Форвард «Пари НН» Адриан Бальбоа считает, что не фолил в эпизоде с назначением пенальти в матче Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).

На 44-й минуте уругваец после углового красно-белых пытался выбить мяч ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.

«Не чувствую ответственности за этот пенальти. На мой взгляд, там не было нарушения. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился», — сказал Бальбоа.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33887 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Ну это уже просто смешно. Я понимаю тренд на судей всё сваливать, но тут более, чем очевидно, хотел зарядить в мяч со всего маху, но попал по игроку.
Теперь это называется "я на него навалился". Нехило так навалился, ногой по почкам.
Массаж органов , полезно
Ещё раньше завалили Ву, можно было и там пенальти ставить, потом игрок Пари НН не попадает в мяч, а бьёт в игрока. Какие претензии, Спартаку в их ворота таких пенальти в этом сезоне 3 уже ставили, с чего Пари НН должен был избежать наказание?
Еу я бы не сказал, что такие же. Спартаку вставали менее очевидные пенальти...
Он так и не понял за что дали пенальти? Или он не чувствовал как в игрока бьёт?
Ты не навалился. Ты срубил его ногой приёмом из тайского бокса.
Ну, в следующий раз, когда на тебя кто-то навалится, тоже скажи, что нарушения нет. Главное, не перепутай и вспомни.
Адриан, опомнись! Что ты несешь?! Ногами на уровне поясницы меньше махать нужно в штрафной и пенальти назначать не будут!
Нет, ну в принципе, если официально разрешить в штрафной площади поджопники, футбол заиграет новыми яркими красками.
Интересная идея.
ну они же не могут все всерьёз это говорить?
В данном случае чистый пенальти.
По данному пеналю как раз вопросов то и нет
Материалы по теме
Титов о словах Шпилевского про судейство со «Спартаком»: «Это уже начинает раздражать, там стопроцентный пенальти. Причину надо искать в себе, а не в судьях, соперниках и так далее»
26 апреля, 18:58
Умяров о пенальти в матче с «Пари НН»: «Если поставили, значит, по делу. По игре не сказал бы, что у соперника было много моментов»
26 апреля, 15:37
Тренер «Пари НН» Шпилевский о пенальти «Спартака»: «Когда игра не идет, надо как-то помочь – смешно такое давать. Они играют судьбами многих сотрудников – надеюсь, совесть их мучает»
26 апреля, 15:14
