Форвард «Пари НН» Бальбоа о пенальти «Спартака»: «Нарушения не было. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился»
Форвард «Пари НН» Адриан Бальбоа считает, что не фолил в эпизоде с назначением пенальти в матче Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).
На 44-й минуте уругваец после углового красно-белых пытался выбить мяч ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.
«Не чувствую ответственности за этот пенальти. На мой взгляд, там не было нарушения. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился», — сказал Бальбоа.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33887 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
