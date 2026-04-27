Форвард «Пари НН» Бальбоа о пенальти «Спартака»: «Нарушения не было. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился»

Форвард «Пари НН» Бальбоа о пенальти «Спартака»: нарушения не было.

Форвард «Пари НН » Адриан Бальбоа считает, что не фолил в эпизоде с назначением пенальти в матче Мир РПЛ со «Спартаком » (1:2).

На 44-й минуте уругваец после углового красно-белых пытался выбить мяч ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову , за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.

«Не чувствую ответственности за этот пенальти. На мой взгляд, там не было нарушения. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился», — сказал Бальбоа.