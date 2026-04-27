Ройс сделал дубль в матче с «Реал Солт Лэйк». У хавбека «Гэлакси» 4+3 в 10 играх сезона МЛС

Ройс сделал дубль в матче с «Реал Солт Лэйк».

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси » Марко Ройс забил два гола в матче с «Реал Солт Лэйк» (2:1).

Всего в 10 играх сезона МЛС на счету 36-летнего экс-игрока дортмундской «Боруссии» 4 мяча и 3 ассиста.