Хави Симонс пропустит ЧМ-2026 из-за травмы: «У меня разбито сердце»

Хавбек сборной Нидерландов Хави Симонс сообщил, что пропустит ЧМ-2026 из-за травмы колена.

23-летний игрок «Тоттенхэма» получил повреждение в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Говорят, жизнь бывает жестока, и сегодня, кажется, как раз тот случай. Мой сезон внезапно завершен, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно, у меня разбито сердце. Все потеряло смысл.

Все, чего я хотел – биться за свою команду, и теперь у меня отняли эту возможность – вместе с чемпионатом мира. Представлять свою страну этим летом не получится. Потребуется время, чтобы смириться с этим, но я останусь лучшим партнером по команде, каким могу быть. Не сомневаюсь, что вместе мы победим в этом бою.

Я пройду этот путь, окрыленный верой, силой и стойкостью, и буду считать дни до своего возвращения. Будьте терпеливы ко мне», – написал Симонс.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Хави Симонса
Ещё и в чемпионшип скоро вылетать
Многие игроки ещё сломаются до ЧМ, силы на пределе. Учитывая переутомленость, жару в США и Мексике на самом ЧМ травм тоже будет достаточно
Комментарий скрыт
Скорее комментаторы тупыми стали
Печальный год для Хави.с тоттеном борьба за выживание еще и мимо чм с травмой
Ну так всем молодым звездочкам помазано в этой АПЛ. Играл бы в РБЛ в Лиге Чемпионов и горя бы не знал
Одной ногой в Шипе, двумя - мимо ЧМ. Явно не о такой карьере мечтал Хави, уходя из Барсы в ПСЖ.
без Симонса Тоттенхэму в конце сезона будет очень тяжело
блин, не то, чтобы надо судить о людях по лицу, но у Симмонса всегда такой вид, будто ему разбили сердце.
Рейндерс несмотря на статус запасного в Сити железно основной в сборной. Клюйверт травмирован давно, ещё и Симонса потеряли
Гус Тиль на тотальном классе без проблем закроет позицию в центре поля
Очень жаль. Бедолага. Помнится, когда он ушел грязно из Барсы, я невзлюбил его...
Мбаппе просек фишку и сэмитировал травму, теперь спокойно готовиться.
