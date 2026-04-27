Газизов о 14-м месте «Махачкалы»: «Впереди еще три игры, чего тревожиться? Мы навязали борьбу чемпиону»
Газизов о 14-м месте «Махачкалы»: впереди еще 3 игры, чего тревожиться?.
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает, что клуб избежит вылета из Мир РПЛ.
Накануне дагестанцы уступили «Краснодару» (1:2) и после 27 матчей занимают в таблице 14-е место.
— Команда продолжает опускаться, до зоны прямого вылета лишь два очка. Не тревожно?
— Впереди еще три игры, чего нам тревожиться? Ничего не меняется, надо набирать очки.
Мы навязали борьбу чемпиону России, хоть выиграть и не получилось. Не вижу подавленности у команды, мы идем к цели. Надо брать свое, — сказал Газизов.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33884 голоса
Да!
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ахмат в предпоследнем туре поможет братушкам
Ахмат в предпоследнем туре поможет братушкам
У людей горе огромное стихийное бедствие в Двух республиках, соседи должны помогать друг другу, вся страна тоже откликнулась, помогают все и Москва и Ростов , все
Динамо неплохо показали себя против Краснодара
Динамо неплохо показали себя против Краснодара
только нечего Евсееву рот затыкать.Близко не подпускайте шпионов,игра идет.Очки придут.
Ну в принципе календарь нормальный. Ростов дома вполне можно обыгрывать. Потом Ахмат поможет соседям. Потом Спартак опять же дома, вполне можно против него играть, сейчас не является непобедимым клубом.
Ну в принципе календарь нормальный. Ростов дома вполне можно обыгрывать. Потом Ахмат поможет соседям. Потом Спартак опять же дома, вполне можно против него играть, сейчас не является непобедимым клубом.
Да, только не пойдет в одной игре и уже в зоне вылета на прямую, там всего 2 очка и уже шансов на ошибку не будет.
Ну в принципе календарь нормальный. Ростов дома вполне можно обыгрывать. Потом Ахмат поможет соседям. Потом Спартак опять же дома, вполне можно против него играть, сейчас не является непобедимым клубом.
Ахмат допомагается так до стыков
Случайно гол забили .
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем