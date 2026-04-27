Газизов о 14-м месте «Махачкалы»: «Впереди еще три игры, чего тревожиться? Мы навязали борьбу чемпиону»

Газизов о 14-м месте «Махачкалы»: впереди еще 3 игры, чего тревожиться?.

Гендиректор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов считает, что клуб избежит вылета из Мир РПЛ .

Накануне дагестанцы уступили «Краснодару » (1:2) и после 27 матчей занимают в таблице 14-е место.

— Команда продолжает опускаться, до зоны прямого вылета лишь два очка. Не тревожно?

— Впереди еще три игры, чего нам тревожиться? Ничего не меняется, надо набирать очки.

Мы навязали борьбу чемпиону России, хоть выиграть и не получилось. Не вижу подавленности у команды, мы идем к цели. Надо брать свое, — сказал Газизов.