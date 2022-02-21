Хавбек «Локо» Керк: «Я удивился тому, как водят в Москве. Высокие здания удивили – не ожидал, что они тут будут»

сравнил Москву и Амстердам.

Атакующий полузащитник ива» рассказал об адаптации в клубе и поделился впечатлениями от столицы России.

– Что подкупило тебя больше всего в проекте «Локо»?

– Как я сделал это? Поговорил с , Ларсом Корнеткой. Перед этим я также разговаривал с другими клубами.

Но, поговорив с Ральфом и Ларсом, посмотрел на ситуацию иначе. Они были серьезнее настроены относительно меня. Они знали о моих способностях и качествах. Понимали, что я вольюсь в команду. Это была, пожалуй, самая главная причина, почему я выбрал «Локомотив».

– Какие были первые впечатления после прилёта в Москву?

– Это была не просто поездка. Это было интервью – почти как сейчас. Хорошо помню, что был сильнейший холод. Но я увидел очень много красивых мест.

– Утрехт город небольшой. А какие отличия между Амстердамом и Москвой?

– На самом деле я не из Утрехта, а из Амстердама. Погода у нас часто бывает похожа.

Но Москва намного больше, чем Амстердам. Жизнь там примерно такая же, как в Москве. Для меня это не имеет большого значения, так как я мало куда хожу.

Я удивился тому, как водят в Москве. Высокие здания удивили, я не ожидал, что они тут будут. Они действительно огромные.

– Ты довольно быстро заиграл в «Локо». Как тебе это удалось?

– Я не могу это точно объяснить. Для меня футбол везде одинаковый. Если есть желание, то можно влиться везде. Ты можешь делать все возможное, чтобы адаптироваться в команде.

Для меня это было не очень сложно. Но сейчас я думаю, что мог бы играть лучше. Исправлю это в будущем. Тин и Смолов помогали мне поначалу. Они мне помогли адаптироваться, так как говорят по-английски. Что упростило задачу, потому что мой русский не так хорош, – сказал 26-летний футболист.