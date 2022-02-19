Руководство «Боруссии» провело встречу с Розе после поражения от «Рейнджерс». Отставка пока не обсуждается

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Руководство «Боруссии» провело кризисное совещание после поражения от «Рейнджерс».

Как сообщает Sky Sport, Ханс-Йоахим Ватцке, Михаэль Цорк и Себастьян Кель встретились с главным тренером Марко Розе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию после второго подряд поражения в домашнем матче (2:5 от «Байера» и 2:4 от «Рейнджерс»). 

Сам клуб опроверг информацию о встрече.

В клубе в данный момент не обсуждают увольнение тренера, однако руководство может рассмотреть такую возможность, если попадание «Боруссии» в Лигу чемпионов будет под угрозой.

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