Руководство «Боруссии» провело встречу с Розе после поражения от «Рейнджерс». Отставка пока не обсуждается

Руководство «Боруссии» провело кризисное совещание после поражения от «Рейнджерс».

Как сообщает Sky Sport, , Михаэль Цорк и встретились с главным тренером , чтобы обсудить сложившуюся ситуацию после второго подряд поражения в домашнем матче (2:5 от «Байера» и 2:4 от «Рейнджерс»).

Сам клуб опроверг информацию о встрече.

В клубе в данный момент не обсуждают увольнение тренера, однако руководство может рассмотреть такую возможность, если попадание в чемпионов будет под угрозой.