Кристал Пэлас – Челси 19.02.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Пока Олимпийские игры продолжаются, заглянем чуть-чуть вперед, на матчи 26-го тура АПЛ, которые состоятся 19 и 20 февраля. На стадионе «Селхерст Парк» 19 февраля в 18:00 по московскому времени начнется игра между клубами «Кристал Пэлас» и «Челси».

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Футбольный клуб «Кристал Пэлас»

Если кто забыл, то команда Патрика Виейра на текущий момент идет на 13-м месте в турнирной таблице. В целом можно сказать, что легендарный игрок «Арсенала» вполне неплохо смотрится на посту тренера, хотя следует признать: 10 матчей сведены вничью, причем в каждом из этих 10 матчей у «Пэласа» были шансы и победить, и в большинстве случаев он сам лишил себя победы.

Предыдущая встреча «Пэласа» против «Норвича» завершилась вничью 1:1. Если для бедного «Норвича» набранное очко является успехом, то Виейра стоит хвататься за голову: Уилфрид Заа забил единственный гол команды на 60-й минуте, но на 63-й лишил ее победы, просто безобразно пробив пенальти и отправив мяч в метре от штанги. 12 февраля клубу предстоит игра против «Брентфорда», и если команда и там оплошает, то есть риск, что не «Норвич» и не «Брентфорд» вылетят из АПЛ, а «Кристал Пэлас»… Что уж говорить про матч против «Челси».

Футбольный клуб «Челси»

На момент публикации этого текста еще не сыгран финал клубного чемпионата мира между «Челси» и «Палмейрасом». И мы не знаем, в каком расположении будут основные игроки команды. Зато прекрасно знаем, что у Эдуара Менди гарантирована бодрость духа, так как сборная Сенегала с его великой помощью завоевала долгожданный Кубок африканских наций. Это ли не мотиватор для голкипера, который намерен сражаться заочно с Кепой за пост вратаря номер 1 в клубе?

И на момент публикации еще не проведен матч против «Арсенала», в котором «синие» наверняка будут фаворитом. Но ведь не стоит забывать, что клуб держит в уме много еще что: и ту самую игру против «Кристал Пэласа» в 26-м туре, и, конечно, игру 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Лилля», которая будет 22 февраля. И финал Кубка Лиги 27 февраля, в котором они сойдутся с «Ливерпулем». Тухель, несмотря на промежуточное 3-е место, намерен бороться до конца в каждом из турниров.

Прогноз

Хозяевами матча, как уже оговорено, будет «Пэлас». Коэффициенты на события этой матчи предоставлены сайтом oddspedia.com. Уже исходя из расположения команд в турнирной таблице АПЛ, можно называть без оговорок команду Томаса Тухеля фаворитом этого матча. Достаточно посмотреть на кэфы от контор на исход встреч. Кэф на победу «Челси» колеблется от 1.65 до 1.75, на ничью от 3.92 до 4.02, а на победу «Кристал Пэласа» – от 4.88 до 5.1. Впрочем, после матча «Саутгемптона» и «Тоттенхэма», в котором нельзя исключать разворота событий в любую сторону.

В плане тотала наиболее сбалансированными выглядят кэфы на тотал больше 2.5 (кэф 1.96) и меньше 2.5 (кэф 1.98). На тотал больше 3 оптимальный кэф составляет 2.56, на тотал меньше 3 – 1.52. На тотал больше 2 можно поставить с кэфом 1.44, а на тотал меньше 2 – с кэфом 2.85. В целом все предсказуемо: «Челси» много забивать не будет, судя по тенденциям. Да и от «Пэласа» мало голов можно увидеть. А что касается забивания голов обеими командами, то можно поставить на событие «обе забьют» с кэфом 1.88 (кэф на то, что этого не будет, составляет 1.93).

Если говорить о форе, то наиболее примечательной кажется азиатская фора. На фору (+0.75) или (-0.75) в пользу хозяев можно зарядить с кэфом 1.99, а на гостей с кэфом 1.91. На нулевую фору в пользу «Пэласа» дается кэф 3.8, а на нулевую фору «Челси» – кэф 1.29. В принципе, аргументов в пользу гостей масса: состав и тактика им благоволят.

Рекомендуемая ставка:

Победа «Челси» (кэф 1.75)

Обе забьют – нет (кэф 1.93)

Мы не можем говорить о ходе данной встречи, не зная, как завершится матч предшествующего тура АПЛ против «Арсенала» и финал Клубного чемпионата мира ФИФА против «Палмейраса». Однако мы полагаем, что победитель в игре «Кристал Пэлас» – «Челси» очевиден. И у нас есть серьезные сомнения, что Виейра выдержит это испытание.

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Где смотреть Кристал Пэлас – Челси