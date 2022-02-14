Защитник «Монако» Дисаси после 0:0 с «Лорьяном»: «Клеман сказал, что мы сохраняем положительную динамику»

Защитник дал комментарий после матча Лиги 1 с (0:0).

«В целом мы доминировали во всех игровых аспектах. К сожалению, в футболе, как мы знаем, нужно забивать на гол больше, чем твой соперник, именно этого нам не хватило сегодня. Мы немного расстроены, потому что хотели набрать эти три очка, но, несмотря ни на что, можно отметить и положительные моменты.

Мы уже фокусируемся на гостевой встрече с «Бордо», которая состоится в воскресенье. Наша команда не теряет уверенности и хочет продвигаться вперед в таблице.

Сегодня на поле были положительные моменты, как сказал нам тренер [Клеман] в раздевалке. Он также подчеркнул, что наша команда сохраняет положительную динамику, не пропустила и создала достаточно много опасных моментов. Тем не менее в следующих матчах нужно будет сыграть лучше в завершающей стадии», – сказал Дисаси.

После 24 туров монегаски занимают в Лиге 1 6-е место.