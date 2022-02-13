Маркиньос: «Мбаппе уже один из лучших в истории «ПСЖ». Хочу, чтобы он остался»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Маркиньос Килиан Мбаппе Футбол

Защитник «ПСЖ» Маркиньос считает форварда Килиана Мбаппе одним из лучших футболистов в истории клуба.

– Может ли Мбаппе стать лучшим в истории «ПСЖ»?

– Да. Он уже один из лучших. Я надеюсь, что... Его контракт истекает, и для него это решающий момент.

Конечно, я говорю ему, что хочу, чтобы он остался. Он важен для нас, мы видим, как он играет в каждом матче.

Я не знаю, что он решил. Мы хотим достичь наших целей на сезон, а затем посмотрим, что будет дальше, – отметил Маркиньос.

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