Блана уволили из катарского «Аль-Райяна». У него 19 побед в 48 матчах

Лоран Блан уволен с поста тренера «Аль-Райяна».
Катарский клуб объявил об уходе 56-летнего француза в воскресенье.
Бывший тренер сборной Франции и «ПСЖ», работавший в «Аль-Райяне» с декабря 2020 года, провел 48 матчей во главе клуба, выиграв 19, 7 раз сыграв вничью и проиграв 22 раза.
Катарский клуб также объявил, что Блана заменил 43-летний чилийский тренер Николас Кордова, который тренировал Катар U21. В настоящее время «Аль-Райян» занимает 9-е место из 12 в лиге.
До назначения в «Аль-Райян» Блан не тренировал с 2016 года.