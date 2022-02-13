Блана уволили из катарского «Аль-Райяна». У него 19 побед в 48 матчах

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Лоран Блан уволен с поста тренера «Аль-Райяна».

Катарский клуб объявил об уходе 56-летнего француза в воскресенье.

Бывший тренер сборной Франции и «ПСЖ», работавший в «Аль-Райяне» с декабря 2020 года, провел 48 матчей во главе клуба, выиграв 19, 7 раз сыграв вничью и проиграв 22 раза.

Катарский клуб также объявил, что Блана заменил 43-летний чилийский тренер Николас Кордова, который тренировал Катар U21. В настоящее время «Аль-Райян» занимает 9-е место из 12 в лиге.

До назначения в «Аль-Райян» Блан не тренировал с 2016 года.

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