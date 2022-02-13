Лаксальт о пробках в Москве: «Ужас! Ездил в клинику – два часа в одну сторону и два в другую. Но из машины вижу очень много красивых мест»

Защитник поделился мнением о столице России.

– Ты пропустил четыре месяца – что за травма и как ее получил?

– Все произошло на тренировке. Во время игрового упражнения серьезно повредил бедро. Мне сразу сказали: «Пропустишь минимум два с половиной месяца».

Занимался индивидуально, а когда восстановился и приступил к занятиям с командой, закончилась первая часть сезона. Поэтому не играл так долго.

– Успел изучить Москву?

– Да, было время посмотреть столицу. Я живу за городом недалеко от базы – в Ангелово, Пятницкое шоссе. Очень удобное место – не нужно стоять в пробках.

Да и до центра не так далеко. Правда, зависит от трафика... Недавно ездил в клинику – два часа в одну сторону и два в другую. Ужас! Но зато можно посмотреть город. Из машины вижу очень много красивых мест.

Уже перевез семью и могу сказать, что нам нравится жить в России. Семья в восторге от Москвы, а я еще получаю удовольствие от атмосферы в «Динамо». Меня здорово приняли, со всеми ребятами отлично общаюсь, – сказал Лаксальт.