«Барса» дает Брозовичу 5-летний контракт на 8 млн евро. «Интер» предлагает 6 млн по соглашению на 4 года

«Барселоне» интересен полузащитник Марцело Брозович.

По данным La Repubblica, каталонский клуб предлагает игроку 5-летний контракт с зарплатой 8 млн евро в год. «Интер» же дает футболисту соглашение на 4 года с зарплатой 6 млн евро.

Руководство итальянского клуба надеется, что хорват продлит контракт. «Интер» надеется объявить о подписании нового соглашения с Брозовичем в течение 10 дней, однако вмешательство «Барселоны» может этому помешать.

Отметим, что летом хавбек может стать свободным агентом.

Статистику 29-летнего игрока можно изучить здесь.