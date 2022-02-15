Спортинг – Манчестер Сити 16.02.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

В среду, 16 февраля, в Лиссабоне, на стадионе «Жозе Альваладе» встретятся «Спортинг» и «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Спортинг»

«Спортинг» на групповом этапе турнира Лиги Чемпионов занял в группе C второе место. Борьба за выход в плей-офф турнира была очень упорной и все же удалось туда пробиться. На пару с дортмундской «Боруссией» португальцы набрали по 9 очков, но за счет лучшего счета в личных встречах опередили их. Даже если бы и в личных встречах было равенство, то лиссабонцы бы прошли дальше по лучшей разницей забитых и пропущенных мячей (у португальцев разница по итогу: +2, у немцев -1).

В группе начало для португальцев не задалось, две игры на старте они уступили: сначала в родных стенах разгромно проиграли голландскому «Аяксу», потом дортмундской «Боруссии» в гостях (0:1).

Но потом лиссабонцы собрались и выдали три победы кряду, которые и позволили выбиться в плей-офф ЛЧ. Были две крупные и уверенные победы над «Бешикташем» (4:1) и (4:0), а затем и важнейшая победа над «Боруссией Д» (2:0), которая за тур до конца уже обеспечила португальцам выход в 1/8 финала. Последний матч группового турнира стал лишь формальностью, который был проигран «Аяксу» (2:4).

В чемпионате Португалии у «Спортинга» в целом дела идут неплохо. На текущий момент 2 строчка в таблице, 6 очков преимущества над третьей «Бенфикой» и столько же очков отставания от лидирующего «Порту».

Футбольный клуб «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» вышел из своей группы A в групповом этапе Лиги Чемпионов с первого места. Но лидирующая позиция далась непросто: лишь 1 очко преимущества над ПСЖ и 4 над «Лейпцигом». А всего же англичане проиграли две встречи в группе и в четырех победили. И между делом показали очень хорошую результативность, забив в 6 встречах 18 мячей (что в среднем по 3 гола за игру).

«Манчестер Сити» начал групповой турнир с победы с хоккейным счетом над «Лейпцигом» (6:3). Но вот во втором туре они уже не смогли сдержать натиск ПСЖ, который победил их (2:0) и показал как нужно играть против них. И парижане стали единственными, кому манчестерская команда не смогла забить гол.

Англичане следом уверенно в двух встречах обыграли «Брюгге» (5:1) и (5:4), а затем взяли реванш у ПСЖ (2:1). А уже в последнем туре, где ничего не решало у англичан в турнирном плане и первая строчка была обеспечена заранее, манчестерцы проиграли «Лейпцигу» (1:2), которым эти очки были гораздо нужнее для продолжения игры в еврокубках, а именно Лиге Европы.

И в Чемпионате Англии у «горожан» дела идут прекрасно: о чем говорит первая строчка в таблице и 9 очков преимущества над вторым «Ливерпулем». Следует отметить и в АПЛ у команды Гвардиолы прекрасную результативность и игру в защите. В среднем в АПЛ они забивают по 2,5 гола, а пропускают 0,5.

Прогноз на матч «Спортинг» – «Манчестер Сити»

«Спортинг» и «Манчестер Сити» в последних трех очных встречах показали следующий результат:

16.03.12 «Манчестер Сити» – «Спортинг» 3:2;

08.03.12 «Спортинг» – «Манчестер Сити» 1:0;

24.07.10 «Манчестер Сити» – «Спортинг» 0:2.

«Спортинг» в очных встречах с англичанами всегда навязывал борьбу и лишь в трех сыгранных встречах проиграл один раз с минимальной разницей. Я думаю, то и предстоящий поединок не станет исключением. Тем более, что на домашней арене лиссабонцы играют довольно неплохо. Обе команды в хорошей форме и забивают стабильно в своих последних пяти играх и думаю, что в этом поединке мы увидим голевую феерию от обоих оппонентов. При этом у обоих команд в этом сезоне отличная результативность и имеются классные исполнители в атаке.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Спортинг» – 8.60;

Победа «Манчестер Сити» – 1.31;

Ничья – 5.40;

Обе забьют-да – 1.86;

ТБ (2,5) – 1.54;

Ф1 (2,5) – 1.32;

ИТБ1 (0,5) – 1.76.

Вероятный исход: Обе забьют-да, ТБ (2,5), Ф1 (2,5), ИТБ1 (0,5).

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Где смотреть Спортинг – Манчестер Сити