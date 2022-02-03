Месси советовал «Барселоне» не возвращать Хави Симонса. Контракт хавбека «ПСЖ» истекает летом

не планирует возвращать полузащитника Хави Симонса, перешедшего в в 2019 году.

Как сообщает El Nacional, во время совместного ужина форвард парижан рекомендовал главному тренеру «блауграны» Хави не подписывать нидерландца.

Совет аргентинца стал лишь одним из факторов, повлиявших на решение Хави, но ключевым. Более тренер в этом игроке не заинтересован.

Контракт Хави Симонса истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 2 матча в Лиге 1. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.