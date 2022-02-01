«ПСЖ» не планирует увольнять Почеттино. Его позиции крепки

У руководства нет вопросов к тренеру , несмотря на вылет команды из Кубка Франции на стадии 1/8 финала от «Ниццы».

Несмотря на неудачное выступление, позиции аргентинца в «ПСЖ» крепки. Руководство клуба не рассматривает вариант с его отставкой, пишет RMC Sport.

После вылета из Кубка боссы парижан хотят сосредоточиться на других целях, что стоят перед командой в этом сезоне. В чемпионате «ПСЖ» лидирует с 11-очковым отрывом, а в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Реалом».

Руководство «ПСЖ» не планирует отправлять Почеттино в отставку, так как считает, что это навредит команде и помешает ей сконцентрироваться на поставленных целях.

Аргентинец возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Под его руководством команда уступила «Лиллю» в борьбе за чемпионство в прошлом сезоне, вылетела из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» на стадии полуфинала, но выиграла Кубок и Суперкубок Франции.

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