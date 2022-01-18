Ковалевски о Левандовском: «Он заслужил и приз The Best, и «Золотой мяч».

Бывший вратарь поздравил соотечественника Роберта Левандовского с завоеванием награды The Best.

«Я считаю, что он заслужил эту награду и ту, которую не получил, говорю про , это не только мое мнение, многие футбольные специалисты и игроки говорили о том, что именно Левандовски является лучшим футболистом мира и вполне заслужил всех наград, которые он получил за последнее время.

То, что «Золотой мяч» не оказался в руках Роберта, является недопониманием для меня. Но это никак не повлияло на самого Роберта, на его спортивную форму, стремление к успехам и рекордам.

Он по-прежнему показывает топовый уровень и результативность, не удивляет, что он достигает таких целей и заслуживает таких наград. Хочу его поздравить с этой наградой и пожелать здоровья и очередных успехов», – сказал Ковалевски.

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