Ян Кухта: «Локомотив» – один из главных клубов России. Я общался с Цорном, меня заинтересовал их проект»

Новичок рассказал о своем решении перейти в московский клуб из «Славии».

«Мы пообщались со спортивным директором мистером Цорном до Рождества, он кратко рассказал мне о проекте, который запускают в клубе. Я был крайне заинтересован.

Также я почувствовал огромный интерес «Локомотива» ко мне. Я прошел медосмотр в Праге под руководством человека из московского клуба и в воскресенье вылетаю в Испанию на сбор команды.

В «Локо» выбор в мою пользу сделали аналитики совместно с тренером и руководством. Меня это привлекло больше всего, потому что я был тщательно проанализирован.

«Локомотив» – один из главных клубов России, который каждый год играет в еврокубках и в последние годы выходил в чемпионов. Это меня тоже привлекло. Считаю, что сделал правильный выбор», – сказал Кухта.