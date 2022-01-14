Директор «Спартака» Каттани: «Зенит» не может вечно выигрывать РПЛ. Его сбросят с трона рано или поздно»

Спортивный директор «Спартака» высказался о «Зените».

«Зенит» вечно не может выигрывать . Рано или поздно его кто-то сбросит с трона. Надеюсь, это будет правильная команда. Нам нужно сократить расстояние до .

Наша задача — найти правильный вектор для с хорошими футболистами. С каждым приходом нового хорошего футболиста мы сокращаем до «Зенита» расстояние.

Я могу подойти к игрокам сказать: «Хватит терять очки с «Арсеналом», «Ростовом». Вот наша задача! Ни в одном клубе, кроме «Спартака», нет такой отвественности. Соперники понимают, что сейчас вся Россия будет смотреть их матч», – сказал Каттани.