«Когда черный вратарь ошибается, у него отнимают все заслуги, когда европеец – критики не так много». Голкипер «Линареса» о том, что африканцам тяжелее преуспеть в футболе

Вратарь «Линарес Депортиво» Брима Разак высказался на тему дискриминации на расовой почве в футболе.
– Считаете ли вы, что африканским вратарям тяжелее преуспеть в футболе?
– Вы затронули очень хорошую тему. Я не знаю, почему всегда об этом говорят.
При всем уважении к остальным, у нас хорошая физическая подготовка, невероятная сила. Недавно за «Алавес» впервые сыграл Хесус Овоно, скажем. Так что все это отговорки. В течение карьеры футболиста я очень редко сидел на скамейке.
Все вратари допускают ошибки. Но когда ошибается черный футболист, у него отнимают все заслуги, а когда ошибается европеец, критики не так много.
– Уилфред Агбонавбаре и Идрисс Камени были первопроходцами, теперь же новые горизонты открывают Эдуар Менди и Андре Онана.
– Именно. Я не знаю, во сколько «Челси» обошелся Кепа, но играет сейчас именно Менди. Мы все одинаковые, независимо от того, белые мы или черные, – сказал голкипер из Ганы.