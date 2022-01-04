«Когда черный вратарь ошибается, у него отнимают все заслуги, когда европеец – критики не так много». Голкипер «Линареса» о том, что африканцам тяжелее преуспеть в футболе

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Вратарь «Линарес Депортиво» Брима Разак высказался на тему дискриминации на расовой почве в футболе.

– Считаете ли вы, что африканским вратарям тяжелее преуспеть в футболе?

– Вы затронули очень хорошую тему. Я не знаю, почему всегда об этом говорят.

При всем уважении к остальным, у нас хорошая физическая подготовка, невероятная сила. Недавно за «Алавес» впервые сыграл Хесус Овоно, скажем. Так что все это отговорки. В течение карьеры футболиста я очень редко сидел на скамейке.

Все вратари допускают ошибки. Но когда ошибается черный футболист, у него отнимают все заслуги, а когда ошибается европеец, критики не так много.

– Уилфред Агбонавбаре и Идрисс Камени были первопроходцами, теперь же новые горизонты открывают Эдуар Менди и Андре Онана.

– Именно. Я не знаю, во сколько «Челси» обошелся Кепа, но играет сейчас именно Менди. Мы все одинаковые, независимо от того, белые мы или черные, – сказал голкипер из Ганы.

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