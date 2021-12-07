«Сочи» – «Спартак»: прогноз Павла Занозина на матч РПЛ 13 декабря

13 декабря в 19:00 мск «Сочи» примет «Спартак». Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на этот матч 18-го тура РПЛ.

В какой форме «Сочи»



Команда Федотова идет на четвертом месте с 28 очками. Черноморцы дважды уступили «Краснодару» (0:3 и 1:2), «Локомотиву» (1:2), «Рубину» (1:2), победили «Зенит» (2:1), «Ростов» (3:2), «Арсенал» (2:1), ЦСКА (4:1) и сыграли вничью с «Уралом» (1:1). «Верховыми» стали 8 из 9 последних матчей «Сочи», а ставка «Обе забьют» сыграла в 8 их прошлых матчах в РПЛ.

В какой форме «Спартак»



Благодаря победе над «Ахматом» в прошлом туре (2:1) красно-белые прервали 6-матчевую серию без побед. «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2), «Ростовом» (1:1), «Локомотивом» (1:1), «Уфой» (1:1), уступил «Зениту» (1:7) и «Краснодару» (1:2), и идет на 9-м месте в чемпионате России. В Лиге Европы подопечные Руя Витории обыграли «Наполи» (2:1) и «Легию» (1:0) и с первого места вышли из группы напрямую в 1/8 финала.

«Сочи» – «Спартак»: статистика личных встреч



Черноморцы одолели «Спартак» в августовской игре РПЛ (2:1). С учетом прошлых сезонов беспроигрышная серия «Сочи» достигла 4 очных встреч с москвичами (1:0, 2:2, 1:0).

Прогноз Павла Занозина на матч «Сочи» – «Спартак» 13 декабря

«Спартак» можно поздравить с выходом с первого места из группы Лиги Европы, из-за чего команда пропустит один лишний раунд в плей-офф. Матч в Варшаве я смотрел с трибуны и все чувства пропустил через себя. Совершенно непонятно, как теперь быть с главным тренером. С одной стороны, все решения приняты, с другой – болельщики и команда за Руя Виторию. Матч с «Сочи» даст много ответов на этот вопрос. Однако вряд ли договоренности будут отменены.

«Спартак» – это всегда весело, и на эмоциональном заряде, полученном в Варшаве, москвичи могут выиграть в гостях. Тем более «Сочи» и так набрал много очков в этом сезоне. Я предлагаю поставить на победу «Спартака» с очень хорошим коэффициентом в линии Фонбет. Именно сейчас ситуация располагает к тому, что красно-белые закончат неудачно складывающуюся первую часть сезона на высокой ноте.

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