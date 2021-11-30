Рангник об «МЮ»: «Не могу превратить игроков в монстров прессинга за 2-3 недели. Нельзя требовать от них того, чего они сейчас не могут дать»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о стиле, в котором будет играть команда под его руководством.
«Я должен принять тот уровень, на котором сейчас находится команда. Здесь достаточно опытные и умные игроки, чтобы осознавать это. Я не могу превратить игроков «МЮ» в монстров прессинга за 2, 3 или 4 недели.
Нужно понимать, что за игроки у тебя в составе. Я не могу требовать от них того, чего они сейчас не могут дать.
Мой футбол – это точно не медленный вальс! Мои идеи не так уж далеки от идей Юргена Клоппа. Это не секрет».
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«Выиграть Лигу чемпионов, стать четвертым в АПЛ, а теперь идти в лидерах чемпионата, играя почти одним и тем же составом? Это большое достижение.
Я не уверен, что для меня в «Манчестер Юнайтед» все будет развиваться таким образом», – сказал Рангник.