Рангник об «МЮ»: «Не могу превратить игроков в монстров прессинга за 2-3 недели. Нельзя требовать от них того, чего они сейчас не могут дать»

Новый главный тренер высказался о стиле, в котором будет играть команда под его руководством.

«Я должен принять тот уровень, на котором сейчас находится команда. Здесь достаточно опытные и умные игроки, чтобы осознавать это. Я не могу превратить игроков «МЮ» в монстров прессинга за 2, 3 или 4 недели.

Нужно понимать, что за игроки у тебя в составе. Я не могу требовать от них того, чего они сейчас не могут дать.

Мой футбол – это точно не медленный вальс! Мои идеи не так уж далеки от идей Юргена Клоппа. Это не секрет».

О «Челси» Томаса Тухеля

«Выиграть Лигу чемпионов, стать четвертым в , а теперь идти в лидерах чемпионата, играя почти одним и тем же составом? Это большое достижение.

Я не уверен, что для меня в «Манчестер Юнайтед» все будет развиваться таким образом», – сказал Рангник.