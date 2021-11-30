Алексей Березуцкий о протесте фанатов: «Поддерживаю их, возмущен отношением к людям. Fan ID может отпугнуть еще больше болельщиков»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об акции фанатов клуба, который ушли с трибун во время матча с «Крыльями Советов» (1:0).

Акция была в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА, произошедшего после матча с «Зенитом» в прошлом туре.

«Она не могла не повлиять на подготовку. Я – не клуб, говорю за себя – поддерживаю их. Не понимаю, зачем было задерживать такое огромное количество людей. Тем более в непонятный погодных условиях. Было холодно, можно просто замерзнуть.

Ни в коем случае нельзя жечь файеры на игре, это понятно. Любому нормальному человеку, на мой взгляд. Если говорим про Fan ID, который так рекламируют – если камеры не работали какое-то время, если была спланирована акция или нет, то Fan ID тут тоже не поможет.

Я сталкивался с Fan ID в своей жизни. Нельзя сказать, что в нашей стране выстраивается очередь болельщиков на стадион. Fan ID может сделать только хуже. Система распознавания лица проще – не пускать провинившихся болельщиков. Камеры, которые не снимали игру, и Fan ID никак на это не влияют.

Возмущен отношением к болельщикам. Даже просто к людям. Они необоснованно задержаны на морозе. Потом еще всей гурьбой доставлены в отделение. Не знаю, зачем это делалось, для кого.

Сталкивался с Fan ID. Это неудобно. Не дает любому нормальному человеку спонтанно пойти на стадион. Надо иметь этот Fan ID, заранее готовиться. Зная российскую действительность, у нас нет очереди на стадион. Не вижу в этом никакого смысла.

может отпугнуть еще больше болельщиков от футбола. Это нам не нужно. Есть другие способы бороться с этим вещами», – сказал Березуцкий.