«Аталанта» и Гасперини подписали новый контракт до 2024-го с возможностью продления еще на год

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси объявил о продлении контракта с главным тренером .

Соглашение рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на один год.

«Мы официально продлили контракт с тренером до 2024 года с опцией продления до 2025 года. Это удовольствие для нас», – сказал Перкасси.

63-летний специалист работает с «Аталантой» с 2016 года. Сейчас бергамаски идут 4-ми в Серии А, набрав 31 очко после 15 туров.

В предыдущих трех сезонах команда занимала 3-е место в таблице по итогам чемпионата.