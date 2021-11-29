Баринов – фанату «Локо»: «Думаешь, мы не хотим выигрывать? Мы, #####, с такими ########### приходим, что друг на друга смотреть не можем»

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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после поражения от тульского «Арсенала» (1:3) в матче 16-го тура РПЛ подошел к сектору с фанатами московского клуба.

«##### (блин), нам тоже тяжело. Думаешь, мы не хотим выигрывать? Ну вот так получается. Мы, ##### (блин), приходим с ########### (лицами) вот с такими, мы друг на друга смотреть не можем, ##### (блин), потому что мы не выигрываем, #####», – сказал Баринов фанатам, передает телеграм-канал Ofnews.

Сейчас «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

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