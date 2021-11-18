Депутат Журова: «Молодые игроки в России необразованны, в СССР такого не было. Они опозорятся, если пойдут сдавать ЕГЭ»

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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об уровне образования молодых российских футболистов.

«Большинство российских молодых футболистов необразованны. В СССР молодому игроку было стыдно не иметь образования!

У меня есть знакомые, у которых дети в возрасте 10-12 лет занимаются футболом и задаются вопросом: «А зачем мне образование?» У них на уме одни мысли: «Я буду много зарабатывать, мне образование не понадобится». Это факт, к сожалению.

Некоторые родители пытаются совместить спорт и образование, но не у всех получается. Для некоторых футболистов образование – проходящий период, они себя считают звездами, им и так все поставят «зачет». Если у спортсмена есть желание, он сможет совмещать спорт и учебу.

Давайте сравним лыжника и футболиста. Я не поверю, что лыжник тренируется меньше, нежели футболист. Угадайте, что делает лыжник, приходя домой после тренировки? Отдыхает и занимается учебой. А футболист, когда приходит домой, идет тусить в клубы.

Когда они учатся в вузе, у них много друзей и денег. Они, наверное, думают, что в будущем смогут открыть бизнес без образования. Безусловно, есть исключение, но таких спортсменов мало.

Если наши футболисты пойдут сдавать ЕГЭ, они опозорятся. Они даже этот экзамен сдать не смогут и не согласятся, скорее всего. В СССР такого не было, было много образованных спортсменов», – сказала Журова.

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