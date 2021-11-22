«Зенит» в плей-офф ЛЕ, Роналду вытащил «МЮ» в 1/8 ЛЧ, «Челси» хлопнул «Юве», Зидан может принять «ПСЖ», Зубов – в хоккейной молодежке и другие новости утра

1. «Зенит» завершил борьбу за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но сыграет в плей-офф Лиги Европы после ничьей с «Мальме» (1:1). Артем Дзюба в этом матче не забил пенальти, а вот Ярослав Ракицкий свою попытку реализовал.

Таким образом, «Зенит» третий сезон подряд не может пробиться в плей-офф ЛЧ, а в целом российские клубы не добираются до матчей на вылет в главном еврокубке уже 6 лет.

2. «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф ЛЧ, обыграв «Вильярреал» в гостях (2:0) благодаря голам Роналду и Санчо. На счет Криштиану 6 мячей в 5 играх этой ЛЧ, он забил во всех матчах турнира. Кроме того, Роналду забил 3 победных гола в этой ЛЧ – именно благодаря ему у «МЮ» три победы после 5 туров.

«Челси» разгромил «Ювентус» (4:0) и также вышел в плей-офф ЛЧ. «Бавария» выиграла группу после победы над «Динамо» Киев (2:1), у мюнхенцев 15 очков из 15. Роберт Левандовски в очередной раз забил – на этот раз в падении через себя, у него 64 гола в 2021 году. «Барселона» не смогла поразить ворота «Бенфики» (0:0) и идет 2-й в группе с 7 очками, тогда как у португальского клуба 5 баллов. Все решится в 6-м туре, а там у каталонцев выезд к «Баварии». Остальные результаты лигочемпионского вечера можно посмотреть тут.

3. КХЛ. «Нефтехимик» пропустил 8 голов от СКА, «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо», «Салават» уступил «Торпедо».

4. Игроки «ПСЖ» считают, что Зинедин Зидан возглавит клуб в ближайшее время. Сообщается, что парижский клуб контактировал с Зиданом на случай ухода Почеттино в «МЮ», его считают идеальным тренером для звезд клуба.

5. Сергей Зубов возглавил молодежную сборную России по хоккею. Браташ переведен на пост старшего тренера, Знарок – консультант.

6. Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару». Пишут, что Сергей Галицкий лично звонил футболисту, но это не помогло.

7. НХЛ. «Тампа» засушила «Филадельфию» (4:0), Василевский – 1-я звезда с 34 сэйвами, у Сергачева 2 голевые передачи.

8. Нападающий Александр Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины». Он не играет с начала октября. Появилась информация, что клуб работает над продажей россиянина.

9. «Манчестер Юнайтед» якобы уверен в назначении Маурисио Почеттино, но «ПСЖ» требует 10 млн фунтов компенсации. Пишут также, что «МЮ» готов временно назначить Эрнесто Вальверде. Позже он может перейти на постоянную работу.

10. НБА. Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Лейкерс» в матче с «Никс» и другие результаты.

11. Валерий Брагин формально остается главным тренером сборной России по хоккею. Он подписывает списки кандидатов в сборные.

12. 3 из 5 непривитых игроков «Баварии» всерьез задумались о вакцинации. Это Киммих, Гнабри и Кюизанс.

13. УЕФА и национальные лиги будут терять по 8 млрд евро за сезон, если чемпионат мира станут проводить раз в 2 года.

14. Роджер Федерер закончил в топ-20 рекордный 21-й год подряд.

Цитаты дня.

Валерий Газзаев: «Почему «Спартак» рассматривает Ваноли, а не Евсеева или Тихонова? Почему засилье иностранных тренеров?»

Валуев о Fan ID: «Всяких идиотов отсечет, хорошая история. Разве обеспечение безопасности – излишний контроль?»

Александр Кержаков: «Аршавин был на уровне Месси в России. Сейчас у нас нет таких игроков»

Трушечкин об эротической съемке на фоне храма Василия Блаженного: «Тюрьмой это не решить. Нужен был акт милосердия, теплый разговор»

Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Не рассматриваю варианты из России с 2014-го. Я люблю Украину, готов идти до конца за нее»

Кэмпфер о Второй мировой: «СССР было бы сложно без помощи США и союзников. Это общая победа»

Фабио Каннаваро: «Роналду и Месси в одном ряду с Марадоной, Пеле и Кройффом. У них показатели как у инопланетян»

Тренер «Мальме» Томассон о двух пенальти «Зенита»: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»