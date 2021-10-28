Только Левандовски и Холанд забили больше Влаховича в топ-5 лиг в 2021-м. Серб опережает Месси и Бензема

Нападающий «Фиорентины» сделал хет-трик в матче 11-го тура Серии А против «Специи» (3:0).

Забитые мячи стали для 21-летнего форварда 23-м, 24-м и 25-м в этом календарном году.

По количеству голов в топ-5 лиг Европы серб в 2021 году занимает третье место, уступая только Роберту Левандовскому (36 голов, ) и (26, ).

При этом Влахович опережает (24, ) и (23, и ).

Подробную статистику нападающего «фиалок» можно изучить здесь.