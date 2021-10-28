Только Левандовски и Холанд забили больше Влаховича в топ-5 лиг в 2021-м. Серб опережает Месси и Бензема

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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович сделал хет-трик в матче 11-го тура Серии А против «Специи» (3:0).

Забитые мячи стали для 21-летнего форварда 23-м, 24-м и 25-м в этом календарном году.

По количеству голов в топ-5 лиг Европы серб в 2021 году занимает третье место, уступая только Роберту Левандовскому (36 голов, «Бавария») и Эрлингу Холанду (26, «Боруссия»).

При этом Влахович опережает Карима Бензема (24, «Реал») и Лионеля Месси (23, «Барселона» и «ПСЖ»).

Подробную статистику нападающего «фиалок» можно изучить здесь.

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