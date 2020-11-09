Приоритет «Барселоны» – назначение Клоппа. Его контракт с «Ливерпулем» – до 2024 года

Главный тренер «Ливерпуля» по-прежнему привлекает внимание «Барселоны», которая может расстаться с Роналдом Куманом.

Клопп – главный кандидат на назначение в каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По данным источника, пытается узнать планы 54-летнего немца на долгосрочное будущее.

Контракт Клоппа с рассчитан до июня 2024 года.

После 9 матчей в «блауграна» занимает в таблице 9-е место.

В 3 играх группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 3 очка.