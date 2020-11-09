Приоритет «Барселоны» – назначение Клоппа. Его контракт с «Ливерпулем» – до 2024 года

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп по-прежнему привлекает внимание «Барселоны», которая может расстаться с Роналдом Куманом.

Клопп – главный кандидат на назначение в каталонский клуб, сообщает Diario Sport.

По данным источника, «Барселона» пытается узнать планы 54-летнего немца на долгосрочное будущее.

Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2024 года.

После 9 матчей в Ла Лиге «блауграна» занимает в таблице 9-е место.

В 3 играх группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 3 очка.

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