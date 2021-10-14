Президент «Урала» о судействе в матче с ЦСКА: «Беспредел, все свистки в одну сторону. Второй матч в их ворота не назначают пенальти»

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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями после поражения от ЦСКА (0:1) в 11-м туре РПЛ.

«Это очень обидное поражение. Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами. Как так?

Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это «в естественном положении». А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать, что ли? Беспредел. Будем писать, пусть разбираются с этими судьями.

Вы, ЦСКА, считаете, что вы такая серьезная команда. Ну, тогда обыграйте нас так. Забейте нам пять голов. А то вы мало того, что еле-еле играете, так еще и пенальти в ваши ворота не ставят. Все свистки в одну сторону. Так нельзя», – сказал Иванов.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

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