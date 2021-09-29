Болельщиков «Локомотива» из России не пустят на матч с «Лацио»

«Локомотив» объявил об ограничениях, введенных при допуске болельщиков на гостевой матч против «Лацио».

«По итогам предматчевого совещания, посвященного предстоящей игре Лиги Европы «Лацио» (Италия) – «Локомотив» (Россия), который пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, представители итальянской полиции уведомили и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе.

Футбольный клуб «Локомотив» обращает внимание, что по решению итальянских правоохранительных органов на игру не смогут попасть болельщики с российскими и заграничными паспортами Российской Федерации», – говорится в заявлении «Локо».

примет на стадионе «Олимпико» в Риме сегодня, 30 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.