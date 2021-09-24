Дзюба забил во 2-м матче подряд. У него 6 (3+3) очков в 4 последних играх РПЛ

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1, второй тайм).

Форвард головой замкнул подачу Клаудиньо с углового. 33-летний россиянин забил во втором матче подряд.

Всего за 4 последних игры РПЛ Дзюба забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В первых пяти матчах чемпионата он не набрал ни одного очка за результативность.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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