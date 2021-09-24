Дзюба забил во 2-м матче подряд. У него 6 (3+3) очков в 4 последних играх РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сравнял счет в матче РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1, второй тайм).
Форвард головой замкнул подачу Клаудиньо с углового. 33-летний россиянин забил во втором матче подряд.
Всего за 4 последних игры РПЛ Дзюба забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В первых пяти матчах чемпионата он не набрал ни одного очка за результативность.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дзюба набирает форму – есть первый гол головой в чемпионате 🔝 pic.twitter.com/LsaYgPQ7pM— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021