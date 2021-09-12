«Ног у меня больше, чем трофеев у «МЮ» за последние 8 лет». Эллиотт из «Ливерпуля» – фанату «МЮ», насмехавшемуся над его травмой

Полузащитник «Ливерпуля» , вчера перенесший операцию после травмы, которую он получил в матче 4-го тура против «Лидса» (3:0), пошутил над фанатом в тиктоке.

Болельщик «МЮ» с насмешкой отреагировал на травму Эллиотта, написав: «Больше он не может нормально ходить».

«Забавно, но ног у меня больше, чем трофеев у «Манчестер Юнайтед» за последние восемь лет», – ответил Эллиотт.

Отметим, что хавбек ошибся в подсчетах. С 2013 года «Юнайтед» взял четыре трофея – Кубок и Суперкубок Англии в 2016-м, а также Кубок английской лиги и Лигу Европы в 2017-м.

С тех пор трофеев у «Юнайтед» не было. В прошлом сезоне команда уступила «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.