«Ног у меня больше, чем трофеев у «МЮ» за последние 8 лет». Эллиотт из «Ливерпуля» – фанату «МЮ», насмехавшемуся над его травмой

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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, вчера перенесший операцию после травмы, которую он получил в матче 4-го тура АПЛ против «Лидса» (3:0), пошутил над фанатом «Манчестер Юнайтед» в тиктоке. 

Болельщик «МЮ» с насмешкой отреагировал на травму Эллиотта, написав: «Больше он не может нормально ходить».

«Забавно, но ног у меня больше, чем трофеев у «Манчестер Юнайтед» за последние восемь лет», – ответил Эллиотт.

Отметим, что хавбек «Ливерпуля» ошибся в подсчетах. С 2013 года «Юнайтед» взял четыре трофея – Кубок и Суперкубок Англии в 2016-м, а также Кубок английской лиги и Лигу Европы в 2017-м.

С тех пор трофеев у «Юнайтед» не было. В прошлом сезоне команда уступила «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.

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