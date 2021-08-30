Эден Азар: «Реал» много потратил на меня. Я хочу кое-что вернуть. У меня есть еще три года контракта, чтобы показать себя»

Полузащитник высказался о своих регулярных травмах.

«У меня контракт с «Реалом» на 5 лет. Первые два сезона были не слишком хороши, травмы не сделали ситуацию легче, но у меня есть еще три года, чтобы показать себя.

Надеюсь, что так и будет. Хочу однажды утром встать и прекрасно чувствовать себя на тренировке. Если я чувствую боль на тренировках, это переносится на игры. Я жду момента, когда смогу снова доказать свою ценность.

«Реал» уже много потратил на меня. Я хочу кое-что вернуть.

Люди думают, что я всегда травмирован. Такова реальность. Но если вы посмотрите на мою карьеру, вы не найдете игрока, который за 10 лет сыграл столько же матчей, сколько я.

Я делаю то, что должен. Я ежедневно работаю с физиотерапевтом. С начала сезона мы отлично поработали.

На данный момент все идет хорошо, я чувствую себя лучше, но я еще не готов на все 100%. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе», – сказал бельгиец.