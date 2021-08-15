Пеп Гвардиола: «После «Сити» следующий шаг – сборная. Хочу поработать на Евро, ЧМ, Кубке Америки»

Главный тренер сообщил о том, что не намерен уходить из клуба до истечения срока контракта в 2023 году, а затем не против поработать на уровне сборных.

«Да, следующим шагом будет сборная, если такая возможность подвернется.

Мне понадобится отдых после 7 лет в «Сити», мне нужно будет остановиться и оглянуться, чему-то научиться у других тренеров и, возможно, возглавить сборную.

Я бы хотел поработать на , на Кубке Америки, на чемпионате мира», – заявил испанец на форуме, организованном финансовой компанией XP Investimentos.