Пеп Гвардиола: «После «Сити» следующий шаг – сборная. Хочу поработать на Евро, ЧМ, Кубке Америки»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Америки Пеп Гвардиола Евро-2020 чемпионат мира Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил о том, что не намерен уходить из клуба до истечения срока контракта в 2023 году, а затем не против поработать на уровне сборных.

«Да, следующим шагом будет сборная, если такая возможность подвернется.

Мне понадобится отдых после 7 лет в «Сити», мне нужно будет остановиться и оглянуться, чему-то научиться у других тренеров и, возможно, возглавить сборную.

Я бы хотел поработать на Евро, на Кубке Америки, на чемпионате мира», – заявил испанец на форуме, организованном финансовой компанией XP Investimentos.

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