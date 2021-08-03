«Локомотив» выложил фото с Крыховяком: «Выбирай правильные цвета»

опубликовал несколько снимков экс-игрока команды после игры с (2:1), за который сейчас выступает поляк.

На одной из фотографий полузащитник разводит руки в сторону, выражая недовольство пропущенным мячом, на другой – идет, опустив голову, на фоне празднующих игроков «Локо».

Всего твиттер железнодорожников выложил четыре фото Крыховяка с прошедшего матча и подписал их: «Выбирай правильные цвета 🔴🟢⚪»

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в начале августе. Хавбек, комментируя свой трансфер, заявил, что решение «было принято за его спиной».