Властимил Петржела: «Зенит» никогда не выиграет ЛЧ. Отмена лимита не поможет в этом»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российского футбола в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Если бы все было так просто, уже давно бы отменили лимит и хорошо выступали в еврокубках. Но проблема не только в лимите.

В России футбол малопопулярен. Отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться.

Клубы смогут приглашать молодых иностранцев, но это все есть и у других команд, играющих в Европе. Серьезного прогресса в еврокубках ждать не стоит.

Конечно, у «Зенита» повышаются шансы хорошо выступить в еврокубках.

Но все равно «Зенит» никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов. Даже отмена лимита ему в этом не поможет», — сказал Петржела.

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