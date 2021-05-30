Властимил Петржела: «Зенит» никогда не выиграет ЛЧ. Отмена лимита не поможет в этом»

Бывший главный тренер «Зенита» оценил перспективы российского футбола в случае отмены лимита на легионеров в .

«Если бы все было так просто, уже давно бы отменили лимит и хорошо выступали в еврокубках. Но проблема не только в лимите.

В России футбол малопопулярен. Отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться.

Клубы смогут приглашать молодых иностранцев, но это все есть и у других команд, играющих в Европе. Серьезного прогресса в еврокубках ждать не стоит.

Конечно, у «Зенита» повышаются шансы хорошо выступить в еврокубках.

Но все равно никогда не сможет выиграть . Даже отмена лимита ему в этом не поможет», — сказал Петржела.