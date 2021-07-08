«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в отборе ЛЧ, каминг-аут проспекта «Нэшвилла», ЦСКА утвердил Березуцкого, Федун привился и другие новости утра

1. «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, «Шахтер» встретится с «Генком», «Монако» – с «Рапидом» или «Спартой» и другие результаты жеребьевки.

«Рубин» сыграет с «Ракувом» или «Судувой» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций.

2. 19-летний проспект «Нэшвилла» Люк Прокоп объявил, что он гей. В его поддержку высказались Гэри Беттмэн, Роман Йоси, а также клубы НХЛ.

3. Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА.

4. «Спорт-Экспресс» опубликовал фотографии новой формы «Спартака». Домашняя – с воротником.

5. «Сиэтл» может выбрать Владимира Тарасенко на драфте расширения и обменять его в «Филадельфию». Задоров, вероятно, тоже окажется в «Кракене». Вратарь «Флориды» Дриджер согласовал с «Сиэтлом» 3-летний контракт на 10,5 млн долларов. Владелец новичка НХЛ также одобрил возможный выбор Прайса на драфте расширения, сейчас клуб изучает историю травм.

6. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям после столкновения с Ферстаппеном.

7. Владелец «Спартака» Леонид Федун привился «Спутником V»: «Если команда отказывается от вакцинации, она ставит под угрозу коллег».

8. ФИФА отстранила нападающего «Ростова» Владимира Обухова за допинг до декабря 2021-го. Также наказаны футболисты Иван Князев и Дарья Мещерякова.

9. «Сочи» вновь арендовал Эмануэля Мамману у «Зенита».

10. Вердан Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива» по семейным обстоятельствам.

11. Форвард «Бруклина» и сборной США Кевин Дюрэнт возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпиады в Токио.

12. Трансферные новости. «Арсенал» объявил о переходе Локонга из «Андерлехта». «Реал» отдал Диаса «Милану» в аренду на два года с правом выкупа за 22 млн евро.

«Барселона» и «Атлетико» прервут переговоры по обмену Гризманна на Сауля. Они слишком далеки от компромисса. Влашич отрицает договоренность с «Миланом» или иными клубами. «Барсе», «Реалу» и «Атлетико» интересен защитник «Гладбаха» Гинтер. Его оценивают в 15-20 млн евро.

13. НХЛ запланировала перерыв на время зимней Олимпиады-2022. По допуску игроков решения пока нет. Ранее сообщалось, что готовятся 2 версии календаря – с паузой и без.

14. ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным на год. Он в команде с 2010-го.

15. Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе разыгрывающего Шабазза Напьера.

16. Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака снялась в купальнике для Sports Illustrated Swimsuit.

Цитаты дня.

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Денис Черышев: «Планирую жить в Испании после карьеры. Не говорю, что в России плохо – никогда там не жил»

17-летний форвард «Зенита» Белохонов о лимите: «Хочу, чтобы его убрали. Тогда россияне будут жестче конкурировать с иностранцами»

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