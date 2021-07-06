Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива» по семейным обстоятельствам

объявил об уходе из тренерского штаба «Локомотива».

Причина – семейные обстоятельства. Об этом бывший капитан команды сообщил руководству.

«Ведран выразил большое сожаление в связи с необходимостью принять такое решение, но сейчас обстоятельства не позволяют ему сосредоточиться на профессиональной деятельности», – сообщается на сайте клуба.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив».

Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – сказал Чорлука.

Хорват играл за с 2012 года. В июне этого года балканец завершил карьеру футболиста.