Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива» по семейным обстоятельствам

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Ведран Чорлука объявил об уходе из тренерского штаба «Локомотива».

Причина – семейные обстоятельства. Об этом бывший капитан команды сообщил руководству.

«Ведран выразил большое сожаление в связи с необходимостью принять такое решение, но сейчас обстоятельства не позволяют ему сосредоточиться на профессиональной деятельности», – сообщается на сайте клуба.

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив».

Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – сказал Чорлука.

Хорват играл за «Локомотив» с 2012 года. В июне этого года балканец завершил карьеру футболиста.

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