Чорлука покинул тренерский штаб «Локомотива» по семейным обстоятельствам

Ведран Чорлука объявил об уходе из тренерского штаба «Локомотива».
Причина – семейные обстоятельства. Об этом бывший капитан команды сообщил руководству.
«Ведран выразил большое сожаление в связи с необходимостью принять такое решение, но сейчас обстоятельства не позволяют ему сосредоточиться на профессиональной деятельности», – сообщается на сайте клуба.
«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив».
Хочу еще раз поблагодарить всех за все, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», – сказал Чорлука.
Хорват играл за «Локомотив» с 2012 года. В июне этого года балканец завершил карьеру футболиста.