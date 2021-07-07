Кьеллини крикнул «Кирикочо» во время удара Сака в серии пенальти. Слово используют, чтобы заставить соперника ошибиться

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини во время серии пенальти в финал с Англией использовал слово «Кирикочо».

Капитан итальянцев крикнул «Кирикочо» во время решающего удара с 11-метровой отметки.

Напомним, что игрок не забил, в результате чего Италия стала победителем чемпионата .

Слово «Кирикочо» обычно кричат когда кто-то бьет пенальти, опасный штрафной или готовится к удару после выхода один на один. Считается, что этот крик заставляет соперника ошибиться.

«Кирикочо» – таинственный крик Холанда вратарю «Севильи». А вы знаете, что означает это слово?