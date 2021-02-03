Дюков о лимите: «Не вижу оснований для изменений. Нет другой формулы, которая улучшила бы спортивную составляющую»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Президент РФС Александр Дюков высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

– Вопрос по лимиту. Ваша позиция твердая – он не будет меняться?

– Прошлый сезон мы провели при новом лимите. Подведем итоги, проведем анализ. Исходя из этого, будем принимать решение.

Пока не вижу оснований для изменений. Не вижу другой формулы, которая позволила бы повысить эффективность футбола и улучшить спортивную составляющую, – сказал Дюков.

С сезона-2020/21 в российском футболе введен новый лимит на легионеров: 17 россиян и 8 легионеров в заявке.

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