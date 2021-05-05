Дзюба о Евро: «Мы не Франция и не Бельгия, но мы никого не боимся и будем биться»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба высказался по поводу чемпионата Европы.

– Скоро чемпионат Европы. Чего нам ждать от сборной России? Будет то же, что и на чемпионате мира?

– Ждем сбора, где будем закладывать фундамент. Он будет непростой и тяжелый. И на чемпионате мира я ощутил, что физически ты был готов, вся команда... Ты чувствуешь просто себя каким-то зверем. Интересно, повторится ли вот это состояние.

Во-вторых, чего-то ждать, наверное, это громко связано. Все-таки мы не фавориты. Но болельщики должны не как перед чемпионатом мира – не верили вообще, а потом постепенно начали верить. Они должны просто болеть за нас, а мы будем стараться со своей стороны. А уже после турнира можем обсуждать – или это будет критика или похвала.

– Иногда, когда ничего не ждешь, получается даже лучше. А когда слишком рисуешь себе перспективы – четвертьфинал там и так далее... У нас очень неприятная группа – датчане, бельгийцы, Финляндия...

– Примерно нашего уровня сборные. Мы это прекрасно понимаем, но мы никого не боимся.

Прекрасно понимаем, что условно с Финляндией мы не грандиозные фавориты. Мы почему-то в России привыкли думать: ой, кого там обыграть? Мы прекрасно понимаем, что мы не Франция и не Бельгия.

– Мы Россия!

– Мы Россия, и мы этим гордимся, мы и будем биться с ними. Но понятно, что будет очень трудно с бельгийцами. Сталкивались с ними и понимаем, что это такое. Каждый игрок это что-то... Взять Де Брюйне и Азара, Лукаку.

И датчане в Копенгагене – такая банда сумасшедшая. Каждая игра будет от ножа. Будет интересно, – сказал Дзюба.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.