«Крылья Советов» получили золотые медали и Кубок Олимп-ФНЛ

«Крылья Советов» наградили золотыми медалями и Кубком за победу в сезона-2020/21.

Церемония награждения «Крыльев» состоялась после матча 41-го тура, где самарцы крупно выиграли у «Краснодара-2» (6:0).

Фото: сайт «Крыльев Советов»

Золотую медаль победителей ФНЛ, в частности, получил спортивный директор , который выступал за «Крылья» с 2012 по 2019 год. Матч против «Краснодара-2» стал для него прощальным, он забил через минуту после выхода на поле в этой встрече.

Корниленко и главный тренер также были награждены почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» за значительный вклад в развитие спорта в области.

Идеальный прощальный матч Корниленко: сыграл в «Крыльях» впервые за 2 года, забил через минуту после выхода на замену