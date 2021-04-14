«Зенит» готовит новый контракт для Азмуна, но рассмотрит и вариант с продажей форварда

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«Зенит» намерен предложить нападающему Сердару Азмуну новый контракт.

По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба из Петербурга готовит новый контракт для форварда, срок действующего соглашения которого с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Вместе с тем «Зенит» готов рассматривать варианты продажи 26-летнего игрока, если условия трансфера устроят и его самого, и руководство клуба.

Нападающий интересен «Аталанте», однако пока клуб из Петербурга не получал официальных запросов из Италии.

В этом сезоне футболист забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах РПЛ. Форвард лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата.

С полной статистикой игрока сборной Ирана можно ознакомиться здесь.

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