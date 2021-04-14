«Зенит» готовит новый контракт для Азмуна, но рассмотрит и вариант с продажей форварда

«Зенит» намерен предложить нападающему Сердару Азмуну новый контракт.
По информации «Спорт-Экспресса», руководство клуба из Петербурга готовит новый контракт для форварда, срок действующего соглашения которого с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Вместе с тем «Зенит» готов рассматривать варианты продажи 26-летнего игрока, если условия трансфера устроят и его самого, и руководство клуба.
Нападающий интересен «Аталанте», однако пока клуб из Петербурга не получал официальных запросов из Италии.
В этом сезоне футболист забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах РПЛ. Форвард лидирует в списке бомбардиров российского чемпионата.
С полной статистикой игрока сборной Ирана можно ознакомиться здесь.