«Локомотиву», «Краснодару» и «Крыльям» интересен хавбек «Уфы» Голубев (RT)

Полузащитник «Уфы» интересен трем российским клубам.

По информации RT, 22-летний футболист привлек внимание , и .

Московский клуб хочет за счет подписания контракта с Голубевым повысить конкуренцию для Дмитрия Баринова, Дмитрия Куликова и Максима Мухина. «Краснодар» же намерен вернуть воспитанника, который в 2019 году был арендован, а позднее выкуплен «Уфой».

В составе «Крыльев Советов» сейчас всего два опорника – 37-летний Александр Гацкан и иранец Сафаа Хади. Благодаря Голубеву клуб рассчитывает закрыть проблемную позицию.

В этом сезоне россиянин провел 24 матча в и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.