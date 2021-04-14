«Локомотиву», «Краснодару» и «Крыльям» интересен хавбек «Уфы» Голубев (RT)

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Полузащитник «Уфы» Артем Голубев интересен трем российским клубам.

По информации RT, 22-летний футболист привлек внимание «Локомотива», «Краснодара» и «Крыльев Советов».

Московский клуб хочет за счет подписания контракта с Голубевым повысить конкуренцию для Дмитрия Баринова, Дмитрия Куликова и Максима Мухина. «Краснодар» же намерен вернуть воспитанника, который в 2019 году был арендован, а позднее выкуплен «Уфой».

В составе «Крыльев Советов» сейчас всего два опорника – 37-летний Александр Гацкан и иранец Сафаа Хади. Благодаря Голубеву клуб рассчитывает закрыть проблемную позицию.

В этом сезоне россиянин провел 24 матча в РПЛ и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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