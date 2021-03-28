У Мбаппе 42 (27+15) очка в 43 играх в Лиге чемпионов

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» обыгрывает «Баварию» (3:2, второй тайм) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе оформил дубль в этой игре. Он отличился на 3-й минуте после паса от Неймара, а затем вывел «ПСЖ» вперед на 68-й.

У француза за 43 игры в ЛЧ 27 голов и 15 результативных передач. До «ПСЖ» он также играл в этом турнире за «Монако»

22-летний форвард забил 8 голов в 4 последних матчах Лиги чемпионов.

С полной статистикой нападающего «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Баварией» и «ПСЖ». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья