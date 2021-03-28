У Мбаппе 42 (27+15) очка в 43 играх в Лиге чемпионов

«ПСЖ» обыгрывает «Баварию» (3:2, второй тайм) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий парижан оформил дубль в этой игре. Он отличился на 3-й минуте после паса от Неймара, а затем вывел «ПСЖ» вперед на 68-й.

У француза за 43 игры в ЛЧ 27 голов и 15 результативных передач. До «ПСЖ» он также играл в этом турнире за «Монако»

22-летний форвард забил 8 голов в 4 последних матчах Лиги чемпионов.

С полной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

Мбаппе помог Нойеру заработать первое очко в матче ✅



Так «ПСЖ» повел:https://t.co/chgjWPl9yY pic.twitter.com/FhaXUERUR9 — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

😱 «Что, если вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой?!»



Мбаппе уложил дубль Нойеру и снова вытащил «ПСЖ» вперед 🔥 pic.twitter.com/Fj5FDzFQio — Матч ТВ (@MatchTV) April 7, 2021

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Баварией» и «ПСЖ». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.