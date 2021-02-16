Азмун интересен «Севилье» (Estadio Deportivo)

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун по окончании сезона может перейти в «Севилью».

Испанский клуб интересуется иранцем в связи с возможным уходом Юссефа Эн-Несири, сообщает Estadio Deportivo.

Также в шорт-лист «Севильи» входят полузащитник «Порту» Мусса Марега, нападающий «Жироны» Науэль Бустос (права принадлежат «Манчестер Сити») и хавбек «Фортуны» из Дюссельдорфа и сборной Турции Кенан Караман, который летом может стать свободным агентом.

В 15 матчах сезона РПЛ Азмун забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Подробнее его статистику можно найти здесь.

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