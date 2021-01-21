«Газпром» может остаться спонсором «Шальке», даже если клуб вылетит во 2-ю Бундеслигу

Российская компания «Газпром» может остаться титульным спонсором «Шальке» даже в случае вылета клуба во вторую Бундеслигу.
В договоре, который рассчитан до 30 июня 2022 года, прописано, что стороны прекращают сотрудничество, если немецкая команда вылетает во второй по силе дивизион.
Однако также соглашение предусматривает возможность договориться о продолжении сотрудничества в течение 20 дней после того, как «Шальке» потеряет шансы сохранить место в первой Бундеслиге или покинет ее по каким-либо другим причинам.
«Газпром» стал партнером «Шальке» в 2007 году. Последний на данный момент спонсорский контракт на 100 миллионов евро стороны заключили летом 2017-го.
«Шальке» после 18 туров занимает в турнирной таблице Бундеслиги последнее место, набрав всего семь очков.