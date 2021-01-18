Куман после «Корнельи»: «Нельзя дважды промахиваться с пенальти, являясь игроками «Барсы». Это несерьезно»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Кубок Испании Миралем Пьянич Корнелья Усман Дембеле Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман выразил возмущение тем фактом, что игроки команды не реализовали два пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Корнельи» (2:0, доп. время).

В основное время сине-гранатовые не реализовали два пенальти: вратарь «Корнельи» Рамон Хуан отразил удары Миралема Пьянича и Усмана Дембеле.

«Не понимаю этого, ведь у нас в составе есть игроки, способные забивать. Может, это страх. Но правда в том, что я не знаю [причин]. Вы не можете промахиваться с пенальти дважды, являясь игроками «Барсы». Это несерьезно», – сказал Куман.

В этом сезоне игроки «Барселоны» уже пять раз не смогли реализовать 11-метровые удары. Неудачно били Лионель Месси, Антуан Гризманн, Мартин Брэйтуэйт, а также Миралем Пьянич и Усман Дембеле во вчерашней игре.

«Барса» провела третий матч по 120+ минут за восемь дней. Прошла тихую «Корнелью», хотя не забила два пенальти 

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