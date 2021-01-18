Куман после «Корнельи»: «Нельзя дважды промахиваться с пенальти, являясь игроками «Барсы». Это несерьезно»

Главный тренер «Барселоны» выразил возмущение тем фактом, что игроки команды не реализовали два пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Корнельи» (2:0, доп. время).

В основное время сине-гранатовые не реализовали два пенальти: вратарь «Корнельи» Рамон Хуан отразил удары и .

«Не понимаю этого, ведь у нас в составе есть игроки, способные забивать. Может, это страх. Но правда в том, что я не знаю [причин]. Вы не можете промахиваться с пенальти дважды, являясь игроками «Барсы». Это несерьезно», – сказал Куман.

В этом сезоне игроки «Барселоны» уже пять раз не смогли реализовать 11-метровые удары. Неудачно били Лионель Месси, Антуан Гризманн, Мартин Брэйтуэйт, а также Миралем Пьянич и Усман Дембеле во вчерашней игре.

«Барса» провела третий матч по 120+ минут за восемь дней. Прошла тихую «Корнелью», хотя не забила два пенальти