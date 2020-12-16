Артем Милевский: «Не знаю, как люди могут не попить пивка с пацанами после игры. Это дико»

Полузащитник выразил сожаление, что нынешнее поколение футболистов не пьет алкоголь после игр.

«Нынешние не пьют. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. А что вы делаете? В игры играете?

Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико.

Что нынешняя молодежь делает после игры? Вот Валера (защитник «Шахтера» – прим. Sports.ru) что делает? Водичка и все?» – цитирует интервью Милевского девушке Бондаря Дарье Савиной Tribuna.com.